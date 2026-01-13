José Mourinho falou esta terça-feira, na sala de imprensa do Seixal, para projetar o clássico desta quarta-feira, frente ao FC Porto, para a Taça de Portugal.

«Não é por uma saída ou uma entrada que o FC Porto muda. O perfil da equipa e o perfil dos jogadores está bem definido desde o início e tem sido sempre o mesmo. É tão fácil, com base em dados, em números, em percentagem, é tão fácil analisar o FC Porto. Até mesmo o leigo, que acha que percebe de futebol mas não percebe, agarra-se às estatísticas e entende facilmente o que é o FC Porto.»