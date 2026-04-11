Na antevisão ao jogo frente ao Nacional, José Mourinho referiu que tem sido alvo de bastantes críticas, salientando que só as aceita se vierem de pessoas - ou no melhor entender, treinadores - que tenham 27 títulos. Contudo, mais à frente o técnico alargou a lista para quem tivesse pelo menos 26 títulos, os mesmos que o técnico setubalense conquistou ao longo de mais de duas décadas de carreira.

O Maisfutebol mostra-lhe quais são os treinadores que fazem parte desse grupo restrito e quem fica a uma conquista de o integrar.

Na lista estão presentes alguns dos nomes mais consagrados do futebol mundial, um antigo treinador da seleção soviética, um técnico que vai, pela primeira vez na carreira, participar num Campeonato do Mundo ao comando de uma seleção e, além de José Mourinho, outro português. Importa salientar, também, que nesta lista estão três treinadores que já faleceram, pelo que há apenas cinco técnico que no entender de Mourinho têm autoridade para criticá-lo.

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