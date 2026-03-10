O Benfica deu a conhecer nesta terça-feira os atletas e treinadores nomeados para os Prémios Cosme Damião. Tal como habitual, o Benfica vai entregar os galardões numa cerimónia agendada para dia 17 de março, no Pavilhão n.º 2 da Luz.

Pelo segundo ano consecutivo, nenhum treinador de futebol masculino surge nos nomeados - nem Bruno Lage, vencedor da Taça da Liga e da Supertaça Cândido de Oliveira, nem José Mourinho, que assumiu a equipa em setembro.

Na categoria de Futebolista do Ano foram escolhidos António Silva, Fredrik Aursnes, Nicolas Otamendi, Vangelis Pavlidis e Tomás Araújo. Já na de Revelação, figuram os nomes de Anísio Cabral, Samuel Soares e Andreas Schjelderup.

A votos estão 32 nomeados, distribuídos por oito categorias: Revelação Futebol Masculino, Revelação Futebol Feminino, Revelação Modalidades, Modalidade, Atleta de Alta Competição, Treinador, Futebolista Masculino e Futebolista Feminina. A votação é feita através do sítio oficial do Benfica.

Eis a lista de nomeados:

Revelação Futebol Masculino: Anísio Cabral, Samuel Soares e Andreas Schjelderup;

Futebolista Masculino: António Silva, Aursnes, Otamendi, Pavlidis e Tomás Araújo;

Revelação Futebol Feminino: Carolina Tristão, Clarinha e Thaís Lima;

Futebolista Feminina: Anna Gasper, Christy Ucheibe, Cristina Prieto, Lena Pauels e Lúcia Alves;

Revelação Modalidades: Kutchy (futsal), Mariana Garcez (voleibol), Pedro Afonso (atletismo) e Viti (hóquei em patins);

Modalidade: Basquetebol masculino, Futsal masculino e voleibol feminino;

Atleta de Alta Competição: Aimée Blackman (hóquei em patins), Arthur (futsal), Isaac Nader (atletismo), Makram Ben Romdhane (basquetebol) e Salomé Afonso (atletismo);

Treinador: Cassiano Klein (futsal masculino), Norberto Alves (basquetebol masculino), Paulo Almeida (hóquei em patins feminino) e Rui Moreira (voleibol feminino).