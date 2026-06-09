Gianluca Prestianni deixou uma mensagem de despedida, nas redes sociais, a José Mourinho. O treinador, recorde-se, deverá assinar com o Real Madrid nos próximos dias, depois do Benfica ter anunciado a sua saída.

O extremo argentino agradece por «tudo», salientando que foi um prazer trabalhar com o técnico setubalense. «Muito obrigado por tudo, Mister. Foi um prazer trabalhar consigo», pode ler-se.

Prestianni evidenciou-se como uma das principais opções nas escolhas de José Mourinho, ao longo da temporada. Esta temporada o argentino, recorde-se, apontou três golos e seis assistências em 41 jogos pelas águias.