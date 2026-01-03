José Mourinho, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após a vitória sobre o Estoril por 3-1:

[Sobre a estreia de Sidny Lopes Cabral]

O Sidny, para mim, para o presidente, para o Mário Branco, para o Sabrosa e para os meus assistentes, não foi surpresa. Mas, relativamente aos benfiquistas, aos que estiveram no estádio e ficaram em casa a ver, só há uma oportunidade de criar uma boa primeira impressão. E ele conseguiu isso no jogo. Agora, se calhar as responsabilidades aumentam, porque as pessoas começam agora a esperar mais dele. Ele considera que a melhor posição dele é lateral, seja à direita ou à esquerda. Para ser lateral comigo, falta qualquer coisa. O saber muita coisa, o trabalhar connosco para aprender como defendemos a linha de quatro. Mas como ala tem motor nas pernas, velocidade e saída para os dois lados, porque o pé direito e o esquerdo são iguais. E, fundamentalmente, mostrou como é que um jogador aceita o primeiro impacto, porque uma coisa é entrar a ganhar 3-0 ou por 2-1 e sempre com aquele espectro dos pontos perdidos nos últimos minutos no Estádio da Luz. E ele entrou com enorme confiança. Bate um canto de perna esquerda, marca uma falta direita, agarra na bola e leva-a até ao último terço e cria a situação do terceiro golo. Apesar de ser um miúdo e de ter chegado só agora ao Benfica, ele demonstrou essa maturidade. Parabéns a quem trabalhou com ele.»