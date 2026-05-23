José Mourinho está em Berlim para assistir à final da Taça da Alemanha entre Bayern Munique e Estugarda.

O ainda treinador do Benfica foi filmado à saída de um hotel. O momento foi captado pela Sky Sport alemã, que dá conta de que Mourinho vai sentar-se numa bancada VIP a convite de um elemento do Estugarda.

Segundo Florian Plettenberg, jornalista especializado em mercado, o técnico poderá observar ao vivo Michael Olise, alegado alvo de mercado do Real Madrid.