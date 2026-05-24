Depois de ter assistido ao vivo à final da Taça da Alemanha em Berlim, José Mourinho regressou na tarde deste domingo a Portugal.

O técnico aterrou no Aeroporto Humberto Delgado por volta das 16h00 e não prestou quaisquer declarações aos jornalistas, apesar da insistência.

Sozinho, dirigiu-se a uma das garagens da instalação aeroportuária, que deixou ao volante do carro de serviço do Benfica.

José Mourinho, recorde-se, tem um acordo com Florentino Pérez para ser o próximo treinador do Real Madrid, mas a marcação de eleições no emblema merengue pode adiar ou, caso o vencedor do sufrágio seja o opositor do atual presidente blanco, abortar o negócio.