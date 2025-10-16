Benfica
VÍDEO: Mourinho surpreende pai de guarda-redes do Benfica
Pai de Leonardo Lopes estava no aeroporto e o treinador pediu-lhe que fosse dar um abraço ao filho
José Mourinho proporcionou um momento especial a Leonardo Lopes, guarda-redes do Benfica, a meio da viagem dos encarnados para Trás-os-Montes, tendo em vista o duelo da Taça de Portugal com o Desportivo de Chaves.
As águias viajaram de avião até ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro e, quando o treinador viu que alguns adeptos estavam junto à cancela do terminal privado do aeroporto, decidiu ir ter com eles. Foi aí que encontrou o pai do jovem guarda-redes, a quem disse para ir até ao autocarro – que iria partir para Trás-os-Montes – dar um abraço ao filho.
