José Mourinho recebeu uma visita especial no Benfica Campus.

Mozer, o glória do clube encarnado e primeiro adjunto da carreira de Mourinho, precisamente no Benfica há 25 anos, esteve no Seixal e o técnico das águias assinalou o momento.

«Vinte e cinco anos depois, a visita do meu primeiro assistente Carlos Mozer. Um verdadeiro colaborador. Período curto, mas cheio de memórias. Uma alegria receber o Mozer na sua casa», escreveu Mourinho.

Recorde-se que na primeira passagem pelo Benfica, José Mourinho esteve no cargo sensivelmente 75 dias, tempo que já superou em 2025/26.

Cinco meses após deixar o Benfica, em dezembro de 2000, o técnico setubalense rumou ao União de Leiria sem Mozer, que abraçou uma carreira ligada ao mundo empresarial e ajudou até a intermediar a ida para o clube da cidade do Lis.