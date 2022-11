Chegou nesta terça-feira ao fim a invencibilidade de Enzo Fernández e Otamendi.

Os dois jogadores que esta época ainda não perderam pelo Benfica, saíram derrotados do jogo de estreia da Argentina no Mundial, por 2-1 frente à Arábia Saudita.

Ora, esse desaire inesperado, além de ter impedido a Argentina de igualar o recorde mundial da Itália de 36 jogos sem perder, colocou fim aos percursos de 28 e 25 jogos sem derrotas de Enzo Fernández e Otamendi, respetivamente.

Enzo participou em 24 jogos da caminhada invicta do Benfica esta época, aos quais devem ser acrescentados três vitórias pela Argentina em jogos particulares e o empate no River Plate no último jogo pela equipa de Buenos Aires.

Já Otamendi esteve em 23 jogos do Benfica e em dois triunfos da Argentina em particulares. A última derrota do central aconteceu na época passada diante do FC Porto.