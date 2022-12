Enzo Fernández e Nicolás Otamendi têm o regresso a Portugal previsto para o dia 27 de dezembro, apurou o Maisfutebol.

Os dois jogadores do Benfica que se sagraram campeões Mundiais no Qatar vão gozar umas curtas férias e regressam ao Seixal depois do Natal.

Quer isso dizer que ambos podem ser opção para Roger Schmidt no último jogo deste ano civil, agendado para o dia 30 de dezembro, frente ao Sp. Braga.