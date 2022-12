Apesar das boas exibições de Enzo Fernández e Gonçalo Ramos no Mundial 2022, o treinador do Benfica, Roger Schmidt, não receia perder nenhum dos dois futebolistas na próxima janela de transferências.

O técnico encarnado começou por destacar também as exibições de Nicolás Otamendi no Qatar e, de seguida, explicou que o Benfica definiu metas altas para esta temporada.

«Senti que faltou o Nico quando falaram de jogadores que jogaram muito bem no Mundial, ele esteve fantástico, é uma das razões para [a Argentina] estar na final», afirmou na conferência de imprensa, que serviu de antevisão à terceira e última jornada da fase de grupos da Taça da Liga, onde as águias vão defrontar o Moreirense.

«O Enzo e o Gonçalo confirmaram o que fizeram no Benfica, já vinham a fazer uma temporada fantástica. São dois jogadores muito novos, mas que assumem muita responsabilidade. Estar nesta forma e confiança no Mundial é o melhor requisito para jogar a um bom nível e eles fizeram-no. Começaram ambos fora do onze, o Enzo, no segundo jogo, teve a chance e mostrou quão importante pode ser numa equipa grande como Argentina. O Gonçalo teve de esperar um pouco, mas também teve a chance e marcou três bons golos, não são golos normais, são de topo. Mostrou que tem muita confiança e qualidade», notou.

«Estamos felizes por essas exibições, mas eles também estão felizes por jogar no Benfica. Precisamos de jogadores como eles para atingir os nossos objetivos esta época, queremos ser campeões. Não temos medo que ninguém saia neste mercado de inverno. Não vamos abrir mão de nenhum jogador, porque temos grandes objetivos. Não só eu como treinador, mas todo o clube», referiu ainda.

