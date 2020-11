A Argentina venceu esta terça-feira por 2-0 no Peru no encontro que encerrou a quarta jornada da zona sul-americana de apuramento para o Mundial de 2022.

Em Lima, os comandados de Lionel Scaloni, que vinham de um dececionante empate caseiro com o Paraguai (1-1), resolveram o encontro na primeira meia hora, com tentos de Nicolás González, aos 17 minutos, e Lautaro Martínez, aos 28.

González inaugurou o marcador com um pontapé colocado de pé esquerdo, depois de assistido por Giovani Lo Celso, como no tento aos paraguaios, e Lautaro finalizou com mestria, fintando Galesi e atirando para a baliza deserta, após passe de Leandro Paredes.

A formação albi-celeste esteve, depois, sempre mais perto do terceiro golo do que os peruanos do primeiro, num jogo em que Lionel Messi, que iniciou a jogada do segundo tento, esteve muito desafinado na hora de atirar à baliza.

O benfiquista Otamendi voltou a ser titular no centro da defesa dos argentinos, vendo o amarelo aos 60 minutos.

Com 10 pontos, face a três vitórias e um empate, a Argentina segue apenas atrás do Brasil, que manteve o pleno de triunfos.Equador é terceiro com nove pontos, Paraguai e Uruguai somam seis, Chile e Colômbia têm quatro, Venezuela três e Peru e Bolívia têm apenas um ponto.