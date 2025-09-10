Os alarmes soaram na Luz esta terça-feira depois de Dedic ter saído lesionado na derrota frente à Áustria por 2-1 com queixas visíveis no joelho direito.

Segundo apurou o Maisfutebol, o Benfica está em cima da situação, em contacto com o jogador e o médico da seleção da Bósnia, e Dedic será reavaliado quando regressar a Lisboa.

As primeiras indicações dos «encarnados» levam a pensar que a lesão não é tão grave como apontou o selecionador bósnio no final do encontro.

De recordar, Dedic viu o cartão vermelho no último jogo do campeonato frente ao Alverca, dado que o retira do próximo encontro das águias frente ao Santa Clara.