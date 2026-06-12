No rescaldo à época de estreia pelo Benfica, Dodi Lukebakio garante que não mostrou todo o seu talento face à fratura no tornozelo esquerdo sofrida em novembro, ao serviço da Bélgica, o que obrigou a intervenção cirúrgica e paragem de três meses.

Aos 28 anos, o extremo acumulou um golo e três assistências em 23 jogos pelo Benfica.

«Mal consegui mostrar o meu valor na primeira temporada no Benfica. Vivi um dos períodos mais difíceis da minha carreira. Quando sofri a fratura não estava preparado para tal cenário. O médico disse que tinha de ser operado. Foi um choque. E temi perder o lugar no Mundial», começou por dizer, em entrevista ao jornal “HLN”.

Contratado no último verão ao Sevilha por 20 milhões de euros, o extremo prepara a estreia da Bélgica no Mundial 2026, na segunda-feira (20h), ante o Egito.

«É verdade que me saí bem como suplente, mas o meu objetivo é ser titular. Se o selecionador precisar de mim, quero estar pronto. O que importa é vencer e orgulhar a Bélgica», acrescentou.

Integrada no Grupo G, a Bélgica vai disputar a qualificação com Egito, Irão e Nova Zelândia.