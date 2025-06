O Benfica partiu este domingo para os Estados Unidos, para jogar o Mundial de Clubes, ainda com várias ausências provocadas pelos jogadores que estão ao serviço das respetivas seleções.

Nessa lista entram 13 jogadores: Trubin, Samuel Soares, Dahl, António Silva, Otamendi, Bajrami, Leandro Barreiro, Kokçü, Akturkoglu, Schjelderup, Zeki Amdouni, Prestianni e Pavlidis.

De fora, ficou Tomás Araújo, pelo menos para já, ele que ainda recupera de lesão.

O Benfica, recorde-se, está integrado no Grupo C, no qual vai enfrentar Boca Juniors (16 de junho), Auckland City (20) e Bayern Munique (24).

LISTA DE 20 JOGADORES QUE VIAJAM NESTE DOMINGO

Guarda-redes – Diogo Ferreira e André Gomes;

Defesas – Álvaro Carreras, Rui Silva, Gonçalo Oliveira, Joshua Wynder e Leandro;

Médios – Aursnes, Nuno Félix, Florentino, João Veloso, Rafael Luís, João Rego, Renato Sanches e Diogo Prioste;

Avançados – Di María, Belotti, Bruma, Tiago Gouveia e Eduardo Fernandes.