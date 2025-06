Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após a vitória sobre o Bayern Munique por 1-0 no encerramento da fase de grupos do Mundial de Clubes:

[Como está Renato Sanches, que caiu no relvado antes de ser substituído?]

«O Renato fez um grande jogo à semelhança do que tinha feito no outro jogo com o Bayern. (…) É um grande jogador, todos sabemos disso e estamos muito satisfeitos com o desempenho que ele tem tido neste Mundial. É um jogador com experiência, pode jogar em várias posições e saiu sem qualquer problema. Sentiu um pequeno toque e neste momento ainda não sabemos se tem alguma lesão ou não, mas não me parece nada daquilo que o impossibilitou de jogar no passado.»