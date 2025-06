No dia em que completa 20 anos, João Rego – apontado como Bruno Lage como eventual solução para o ataque – espreita uma oportunidade para se estrear no Mundial de Clubes. À DAZN, antes do duelo com o Auckland City, o jovem natural de Ourique mostrou-se confiante.

«Estamos confiantes, trabalhámos bem e queremos sair com a vitória. Agradeço os elogios do mister. Acho que tenho dado tudo nos treinos, mas todos querem jogar. Devemos estar preparados. Estamos focados no jogo.»

Por sua vez, Bruno Lage explicou as alterações promovidas no “onze”.

«Pretendemos muita dinâmica, principalmente no terço ofensivo e é por isso que fizemos alterações. O Aursnes é muito inteligente, jogando por dentro e fora, com posicionamentos de ala e de médio, com uma dinâmica que nos permita muitas situações de finalização. Apostámos também no Prestianni e no Leandro Barreiro, jogadores com a capacidade de entrar na área com combinações curtas.»

«Está muito calor, jogar ao meio-dia de cá vai ser mais um grande desafio», rematou.

O segundo desafio do Benfica na fase de grupos do Mundial de Clubes é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.