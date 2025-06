A FIFA nomeou o Salman Falahi, de 35 anos e do Qatar, para arbitrar o duelo entre Benfica e Auckland City, agendado para esta sexta-feira (17h), em Orlando. Este árbitro vai ser auxiliado pelos compatriotas Ramzan Al Naemi e Majid Al Shammari, enquanto o quarto árbitro vai ser o neerlandês Danny Makkelie.

Para este encontro, Bruno Lage não conta com o avançado Belotti, que cumpre suspensão, enquanto Florentino está em dúvida.

À partida para a segunda e penúltima ronda da fase de grupos do Mundial de Clubes, o Grupo C é liderado pelo Bayern Munique, com três pontos, dois de vantagem sobre Benfica e Boca Juniors. No fundo estão os neozelandeses do Auckland City, sem pontos.