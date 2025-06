Ángel Di María foi considerado o melhor em campo pelo Benfica, depois da goleada sobre o Auckland City (6-0), na segunda jornada da fase de grupos do Mundial de Clubes.

O avançado argentino abriu e encerrou a contagem, com penáltis convertidos aos 45+8 e 90+8 minutos. Além disso, conseguiu três “passes chave”, concretizou 63 passes – em 74 – e acumulou 120 toques no esférico.

Ángel Di María broke the game open for Benfica earning his first #SuperiorPlayerofTheMatch #FIFACWC #SuperiorisWorthPlayingFor pic.twitter.com/4TnzeKKvqQ