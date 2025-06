O Benfica já está em Tampa, na Florida, para disputar o Mundial de Clubes que tem início no próximo sábado, nos Estados Unidos.

Os encarnados partiram de Lisboa na noite de domingo e, nas redes sociais, partilharam imagens da chegada já durante a manhã de segunda-feira, ao fim de cerca de oito horas.

Bruno Lage levou 20 jogadores para os EUA, entre os quais Álvaro Carreras. Tomás Araújo não seguiu com a comitiva encarnada, assim como os 13 jogadores que estão ao serviço das respetivas seleções.

O Benfica está no Grupo C do Mundial, juntamente com Auckland City, Bayern Munique e Boca Juniors. O primeiro jogo das águias é diante dos argentinos, às 23h00 de 16 de junho.