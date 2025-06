Depois de não somar qualquer minuto na meia-final e final da Liga das Nações, João Félix desfruta das férias em Miami. O avançado português está no mesmo estado norte-americano do Benfica, ainda que separados por 453 quilómetros – algo como viajar de Vigo a Lisboa.

A comitiva das águias – que prepara o Mundial de Clubes – está alojada em Tampa, onde já treinou.

Miami é um destino predileto para João Félix, uma vez que, nos últimos anos, o avançado tem escolhido esta cidade para desfrutar das férias.

O avançado internacional português partilhou o seu destino nas redes sociais.

☀️⛱️ JF79 is currently on vacation in Miami, Florida. In the last month I mentioned he would be going to Miami and no one believed me. The same place where SLB is training for the Club World Cup, but I haven't ruled out a return to CFC first.🇵🇹🪄#JoaoFelix #Chelsea #Benfica pic.twitter.com/x1h8XDYA0V