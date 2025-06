O Benfica já sabe quem é que pode e não pode apanhar em todas as eliminatórias até à final do Mundial de Clubes. Com o fim da fase de grupos, na madrugada desta sexta-feira, ficaram conhecidas todas as 16 equipas que vão jogar os oitavos de final e, por consequência, os dois «lados» do quadro de jogos.

O Benfica, que defronta o Chelsea nos oitavos de final, este sábado, em Charlotte, sabe que se seguir em frente, terá nos quartos de final um adversário brasileiro: defronta o vencedor do Palmeiras-Botafogo, no Lincoln Financial Field, em Filadélfia, a 5 de julho (02h00, hora de Lisboa).

Mas há mais: entre a noite de quinta-feira e a madrugada desta sexta-feira, com a conclusão dos grupos G e H, ficou a saber-se que Manchester City e Al Hilal ficaram do «lado» do Benfica no quadro e podem ser adversários nas meias-finais, caso as águias lá cheguem. Se o Benfica chegar às «meias», pode então defrontar Manchester City Al Hilal, Inter de Milão ou Fluminense. Essa meia-final está marcada para 8 de julho, no estádio MetLife, em Nova Jérsia.

Também nas últimas horas, com o fecho dos grupos G e H, o Benfica ficou a saber que só pode defrontar Real Madrid ou Juventus na final: espanhóis e italianos ficaram do outro lado do quadro, dadas as classificações na fase de grupos. Além de Real e Juventus, o Benfica evita, até à possível final, mais seis clubes: PSG, Inter Miami, Flamengo, Bayern Munique, Borussia Dortmund e Monterrey.

A final está marcada para 13 de julho, no Metlife, em Nova Jérsia.