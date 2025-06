Leandro Santos foi porta-voz do Benfica no segundo dia em Tampa, na Flórida (Estados Unidos), no estágio para o Mundial de Clubes. Numa manhã de condições climatéricas adversas, o treino das águias arrancou mais tarde do que estava previsto.

«É uma grande oportunidade, vou aproveitar cada momento para evoluir. Em Portugal estes atrasos não costumam acontecer, é uma novidade. Os jogadores estão todos bem. O meu foco está em trabalhar para aproveitar a oportunidade, se surgir. Não penso se esta é a minha época de afirmação ou não. O Benfica continua a fazer um bom trabalho, a formar bons jovens.»

«Boca Juniors? Vai ser um grande jogo e vamos desfrutar. É uma grande equipa, também com qualidade, mas trabalhamos para vencer. O primeiro foco é vencer na estreia, vamos passo a passo.»

A estreia do Benfica está agendada para as 23 horas de segunda-feira, no arranque da fase de grupos do Mundial de Clubes.