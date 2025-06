Bruma diz que o Benfica está totalmente determinado em vencer os neozelandeses do Auckland City, na próxima sexta-feira (17h00), no segundo jogo do Benfica no Mundial de Clubes, mas não está preocupado quanto ao número de golos que podem vir ser necessários para garantir a presença nos oitavos de final.

«Vai ser um jogo importante, vamos fazer tudo para ganhar esse jogo. É o mais importante, para a equipa toda, sabemos que temos de ganhar. Vamos fazer de tudo para ganhar o jogo. Temos de fazer o nosso jogo, obviamente queremos fazer mais golos, vamos fazer por isso, mas queremos acima de tudo ganhar o jogo, que é o mais importante», destacou o avançado em declarações aos jornalistas.

O Bayern Munique venceu o Auckland City com um categórico 10-0, enquanto o Benfica empatou com o Boca Juniors (2-2) na ronda inaugural e a classificação dos dois primeiros classificados deverá mesmo ser decidida por uma questão de golos. «Sim, claro que sim, mas o mais importante é o segundo jogo, vamos lutar por isso, é isso que vai contar», destacou ainda.