Bruma revelou que Belotti está «triste» com os dois jogos de castigo aplicados pela FIFA, na sequência da expulsão do avançado italiano diante do Boca Juniors, no primeiro jogo no Mundial de Clubes.

«O Belotti é nosso companheiro, o que aconteceu no jogo não foi uma coisa boa, nem para ele. Ele está triste, queria ajudar a equipa, temos de o ajudar a ele e continuar a lutar», comentou o avançado, esta quarta-feira, em declarações aos jornalistas.

A marcar a atualidade do Benfica está também a questão da continuidade de Nico Otamendi. O capitão do Benfica está em final de contrato e ainda não decidiu se vai renovar com clube. Bruma garante que isso não foi tema de conversa entre os jogadores.

«Eu? Eu não, sinceramente não tenho essa conversa com ele. Ele é um grande jogador, todo o mundo sabe, e é também uma grande pessoa», limitou-se a referir.

Bruma foi titular no primeiro jogo no Mundial de Clubes, frente ao Boca Juniors, mas o avançado nem sempre é titular nas opções de Bruno Lage. «O mais importante é conhecer bem os meus companheiros, dar o meu máximo nos treinos para poder ajudar a equipa. Se puder jogar, melhor ainda, estou aqui para isso e vou continuar a lutar», comentou ainda.