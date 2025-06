Diogo Prioste falou das expetativas do Benfica para o duelo desta terça-feira com o Bayern Munique, alertou para as dificuldades impostas pelas elevadas temperaturas e também sobre o estado de espírito dos jovens da formação que estão às ordens de Bruno Lage no Mundial de Clubes. O jovem médio revela ainda o jogador que mais admira no plantel.

O Benfica já defrontou o Bayern esta temporada, na Liga dos Campeões [derrota pr 1-0], mas o jovem médio espera, agora, um triunfo que permita à equipa seguir para os oitavos de final do Mundial de Clubes.

«Acho que vai ser um grande jogo entre duas grandes equipas. Acima de tudo, espero a vitória do nosso lado e que passemos a fase de grupos, que é o nosso principal objetivo. Já estudámos o adversário. Acho que vai ser um grande jogo. Relativamente ao histórico, isso é passado, nós focamo-nos no presente e no jogo de amanhã [terça-feira]. Queremos ganhar e, acima de tudo, passar a fase de grupos, que é o nosso principal objetivo», começou por destacar o jovem de 21 anos.

O jovem da formação do Benfica não soou qualquer minuto nos dois primeiros jogos do Benfica no Mundial de Clubes, mas sonha defrontar uma equipa com o Bayern. «Sim, sem dúvida. Estar aqui já é um sonho. Não me compete a mim, se jogo ou não. Acima de tudo, cabe-me trabalhar todos os dias para crescer enquanto jogador. Depois, se jogo ou não, isso já são decisões do míster», comentou.

Um jogo em Charlotte, com início marcado para as 15h00 locais, com temperaturas que podem chegar perto dos 40 graus. «É verdade, não estamos habituados, mas é difícil para os dois lados. Por isso, são condições a que nos temos de adaptar e dar o nosso máximo», referiu.

Diogo Prioste, apesar de não somar muitos minutos na equipa principal, tem merecido regularmente a confiança de Bruno Lage. «Acima de tudo, estamos muito felizes por estar aqui todos. É sempre especial estar numa grande competição como esta. Trabalhámos para aqui chegar, agora depende do míster se jogamos ou não», destacou.

Uma oportunidade para os mais jovens aprenderem com os mais velhos e, este estes, Priostes destaca uma acima de todos. «É sempre especial. Estou junto dos melhores, o Benfica é um grande clube. E, sem dúvida, o Di María é um jogador excecional. Estou muito feliz por poder trabalhar com ele diariamente», referiu ainda Diogo Prioste.