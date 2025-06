O médio do Benfica, Florentino, apontou ao que a equipa pode fazer dentro de campo ante o Chelsea, relativizando possíveis favoritismos, antes do jogo dos oitavos de final do Mundial de Clubes.

«Todos os jogos iam ser difíceis, desde o Boca Juniors até ao Bayern e agora com o Chelsea não vai ser diferente. Estamos a encarar com a máxima ambição de fazer o melhor jogo possível e ter a qualificação para a próxima fase. Acho que pouco importa os favoritos. O que fazemos dentro de campo e o que as equipas fazem está acima do favoritismo. Olhamos para o que podemos fazer, as melhores maneiras de atacar, de defender, para ter um jogo completo», afirmou Florentino, em declarações à DAZN.

Florentino abordou ainda o reencontro com o argentino Enzo Fernández e com o português Pedro Neto, jogadores do Chelsea. «Vai ser bom, são dois grandes jogadores. Com o Enzo tive a oportunidade de jogar no meio-campo aqui no Benfica. O Pedro Neto também, na Seleção. E nós, como jogadores, é isso que queremos, jogar contra os melhores. Esses jogos levam-nos a um nível mais alto de concentração e desempenho. Do outro lado estão grandes jogadores», analisou Florentino, que depois do jogo com o Boca falhou os duelos com Auckland e Bayern, devido a lesão no ombro direito.

«Foi um percalço que não estava previsto, mas nós, como jogadores, temos sempre de adaptar-nos ao que nos acontece e estou a demonstrar o meu apoio à equipa de outra maneira, fora de campo. Quando estamos de fora, quase que nos sentimos impotentes, porque não podemos fazer nada. E ver os colegas lá dentro, sabemos sempre que estão a dar tudo, mas gostamos sempre de dar o contributo», referiu Florentino, que na quinta-feira já treinou com o grupo, na preparação para o jogo com o Chelsea.

Florentino fez dois golos em 2024/25 e leva quatro como sénior pelo Benfica (três na equipa principal e uma na equipa B), todos com… Bruno Lage como treinador. Coincidência? «Não sei se foi coincidência, mas creio que foram todos de bola parada. É um posicionamento que ele me pede, foram poucos golos, mas foram todos com ele. É sempre bom marcar golos, gostava de marcar golos, mas é um treinador muito bom, tem feito um trabalho maravilhoso connosco, vai sempre ao detalhe na nossa preparação e no nosso dia a dia está sempre ocupado para levar todos os jogadores ao limite e é isso que queremos, estar no limite para expormos as nossas capacidades», disse.

O Benfica defronta o Chelsea no sábado, a partir das 21 horas (hora de Lisboa), em Charlotte, num jogo que tem transmissão na DAZN. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.