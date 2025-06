A participação do Benfica no Mundial de Clubes terminou nos oitavos de final e aos pés do Chelsea (1-4), sendo que para Florentino fica a ideia de que o clube português «podia ter ido mais longe».

Através das redes sociais, o médio português deixou uma mensagem aos benfiquistas e aproveitou para se despedir também de Di María, que colocou um ponto final na segunda passagem pelas águias, ao fim de duas temporadas.

«Um prestígio enorme participar nesta competição e ficou a ideia de que podíamos ter ido mais longe. Obrigado a todos os benfiquistas que atravessaram o oceano para nos apoiar. Di María, um enorme prazer ter jogado ao teu lado. Que tudo te corra pelo melhor neste novo desafio», pode ler-se.

Veja aqui a publicação de Florentino: