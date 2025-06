No rescaldo à goleada sobre o Auckland City (6-0), na segunda ronda da fase de grupos do Mundial de Clubes, Bruno Lage abordou o desentendimento com Kökcü, após a substituição do internacional turco.

«Foi a vontade de ganhar. Queria marcar, mas entendemos que deveria entrar o Renato Sanches, que dois minutos mais tarde fez golo. Independentemente dos momentos dos jogadores, sou eu quem toma as decisões. Senti que deveríamos refrescar aquela posição. Todos queremos marcar mais golos.»

«O que tenho verificado é um comportamento muito profissional. O Kökcü sempre correspondeu, dentro e fora de campo. Trata-se de um episódio isolado. Tomo decisões de consciência tranquila», referiu, em conferência de imprensa.

Sobre o duelo em Orlando, o treinador do Benfica garantiu que o resultado poderia ser ainda mais expressivo.

«Fizemos um bom jogo, na primeira parte esteve imenso calor. No entanto, criámos oportunidades suficientes para estar a vencer por mais do que um golo ao intervalo. A pausa foi longa, mas permitiu-nos corrigir posicionamentos dos médios e centrais, para estarem mais próximos dos adversários, para ganharem a bola mais vezes.»

«Fomos refrescando a equipa, porque o Auckland recuou com todos os jogadores. O resultado foi de 6-0, mas podíamos ter feito mais golos. Acaba por ser o resultado certo», analisou.

As águias lideram à condição o Grupo C, com quatro pontos, um de vantagem sobre o Bayern Munique, que na madrugada deste sábado joga com o Boca Juniors (3.º), a partir das 2 horas.

Quanto ao Auckland City, segue no 4.º e último lugar, sem pontos.

«Temos de estar preparados para o Bayern Munique, sabemos que é um adversário muito difícil, com marcação individual em todo o campo. O nosso objetivo é vencer», rematou Bruno Lage.

O duelo entre Benfica e Bayern está agendado para a noite de terça-feira (20h), na Carolina do Norte.