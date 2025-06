Bruno Lage falou à flash da DAZN após a goleada aplicada ao Auckland City (6-0), ignorando as sucessivas questões sobre Kökcü. Quando substituído, o internacional turco visou Bruno Lage e os adeptos do Benfica.

[O que aconteceu com Kökcü?] «Foi o jogo mais longo da minha carreira, fizemos o jogo possível. Foi uma primeira parte complicada, podíamos ter feito mais golos. Depois de duas horas de intervalo, a equipa entrou com dinâmica. As substituições são decisões minhas, tento perceber o que precisa a equipa a cada momento.»

[Não querendo alimentar, sentiu Kökcü agastado?] «Mais importante é verificar que quem entrou ajudou a equipa. O Renato Sanches entrou com golo e Dahl também ajudou. Fomos equipa ao longo de todo o jogo e conseguimos um bom resultado.»