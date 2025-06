Bruno Lage garantiu a titularidade do internacional jovem argentino, Gianluca Prestianni, no jogo frente ao Auckland City, a contar para a segunda jornada do Grupo C do Mundial de Clubes.

Na conferência de imprensa de antevisão à partida, o treinador das águias confirmou a ausência de Florentino e deixou elogios ao jovem João Rego, que vê como alternativa ao castigado Andrea Belotti.

«Ele tem posicionamento de homem na frente e uma coisa de que gosto muito, finalização, com o pé e a cabeça. Pode ser um jogador útil para o jogo de amanhã», referiu Bruno Lage sobre o jovem formado na academia do Seixal.

O técnico reforçou a ideia de que pretende ver um Benfica «muito comprometido durante os 90 minutos» para «conseguir um bom resultado» diante do Auckland City. «A pressão que colocamos em nós é a de fazer sempre bons jogos. Esse é o ponto de partida, é a nossa exigência», sublinhou.

Questionado sobre se os golos nos jogos frente à equipa neozelandesa serão determinantes para as contas finais do grupo, Lage foi perentório: «A mentalidade aqui é a de tentar também vencer o jogo com o Bayern Munique».

O Benfica defronta o Auckland City, em Orlando, a partir das 17:00 desta sexta-feira. O jogo tem transmissão na TVI e pode ser acompanhado, ao minuto, pelo Maisfutebol.