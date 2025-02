O Benfica espera arrecadar entre 15 e 18 milhões de dólares (€14,4M a €17,2M) como prémio pela participação no Mundial de Clubes.

Nesta altura, a cerca de três meses e meio do arranque da competição nos Estados Unidos, os valores ainda não estão totalmente fechados e as discussões entre clubes e FIFA prosseguem, mas a vitória deverá valer 2 milhões de dólares (€1,9M) e a passagem aos oitavos de final entre 5 e 6 milhões de dólares, com aumentos graduais até ao fim da competição.

O valor do prémio a atribuir ao campeão também ainda não fechado e os números apontados pela FIFA – que tem a intenção fazer subir os valores para números históricos – não têm gerado consenso, sobretudo da parte dos clubes que pretender uma distribuição mais equitativa – mais ao estilo do que acontece na Liga dos Campeões, por exemplo – do prize money.