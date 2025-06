Na procura de um lugar nos “oitavos” do Mundial de Clubes – e de uma vitória inédita sobre o Bayern Munique – o Benfica entra em campo na noite desta terça-feira, na terceira e última jornada do Grupo C.

Em Charlotte, nos Estados Unidos, Bruno Lage colocar Aursnes na lateral direita, apostando em Samuel Dahl à esquerda, uma vez que Álvaro Carreras vai cumprir castigo. No meio, a lesão de Florentino poderá possibilitar o regresso de Renato Sanches à titularidade.

No Bayern Munique, Kompany poderá promover alterações subtis, com Neuer na baliza, protegido por Laimer, Tah, Upamecano e Raphaël Guerreiro. O meio-campo bávaro deverá contar com Kimmich e Goretzka, além de Coman, Musiala e Olise. Por fim, na frente, deverá estar Kane.

Consulte na galeria associada o “onze” provável do Benfica para esta partida.

O encontro arranca pelas 20 horas e é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.