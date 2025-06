Titular na goleada frente ao Auckland City, Gianluca Prestianni garante que o caso Kökcü está resolvido e revela a prenda que o plantel gostaria de dar a Ángel Di Maria, que vai deixar o Benfica no final desta época: «A melhor despedida possível era ganhar o Mundial de Clubes. Vamos fazer todos os possíveis para o vencer».

Antevendo o encontro com o Bayern Munique, que fecha a participação das águias no Grupo C da prova, Prestianni garante que «a equipa está muito bem, feliz e com muita vontade de jogar com o Bayern e ganhar».

«Sabemos o que temos de fazer para poder passar o grupo, que é o nosso primeiro objetivo», acrescentou, garantindo que o ambiente no balneário das águias «está muito bom».

O comentário surgiu após uma pergunta sobre a situação ocorrida no último jogo, que envolveu o treinador da equipa, Bruno Lage, e o médio Orkun Kökcü: «Ele pediu desculpa pelo que se passou e a equipa aceitou. Já disseram tudo o que tinham a dizer».

Prestianni promete ainda «dar o melhor» de si para continuar a ser opção de Bruno Lage na equipa principal do Benfica. «É o meu primeiro Mundial de Clubes, estou muito contente. Sinto-me muito bem por jogar e somar minutos», disse.

Benfica e Bayern Munique defrontam-se no dia 24 de junho (20:00), em Charlotte, para a última jornada do Grupo C do Mundial de Clubes.