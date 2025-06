Gianluca Prestianni, jogador do Benfica, na zona mista em Charlotte, na véspera do jogo com o Chelsea, nos oitavos de final do Mundial de Clubes:

«[Como é que está a equipa?] A equipa está muito bem, tranquila, já trabalhámos tudo o que havia a trabalhar. Estamos preparados para amanhã.»

«[Importância de Otamendi] Desde que cheguei a Portugal, o Nico ajudou-me imenso, é uma alegria enorme que continue connosco.»

«[Tem tido mais oportunidades] Tento aproveitar, trabalho para ter minutos e tento aproveitar ao máximo.»

«[Acusou o calor no jogo com o Bayern Munique] Sofri bastante com o calor, não estou habituado a jogar com este calor. Está muito calor aqui, Mas estou sempre preparado para jogar os minutos que decida o míster.»

«[Quem mais o impressiona no Chelsea?] Todos os jogadores têm uma mentalidade muito boa, é um grande clube. Diria o Enzo [Fernández], porque é argentino, mas, depois, todos são iguais.»

«[O que destaca no jogo de Di María?] Jogar com o Ángel, para um argentino, é um sonho. Via-o de pequenino na televisão e é um orgulho enorme partilhar balneário e campo com ele.»

«[Bruno Lage disse que as pessoas não acreditavam no trabalho] Não vejo as notícias, não vi o que disse o mister, mas, se o disse, deve ser por algo.»

«[Equipas argentinas ficaram pelo caminho] Não sei como dizer, o Boca estava no grupo e todos na Argentina apostaram no Boca, subestimaram muito o Benfica, demos um passo grande e pudemos qualificar-nos.»

«[Jogo de 50/50?] Não sei, depende de como vocês querem ver. Para nós são todas as equipas iguais, vamos competir com qualquer equipa da mesma forma.»

«São jogos que qualquer jogador gosta de jogar, contra equipas importantes, amanhã vai ser um jogo desses.»