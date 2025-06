No rescaldo ao empate entre Benfica e Boca Juniors (2-2), na jornada inaugural do Grupo C do Mundial de Clubes, Otamendi falou aos jornalistas, na zona mista. Ainda assim, o defesa argentino – em final de contrato com as águias – não abriu jogo quanto ao futuro.

«O meu futuro não está definido. Estou a desfrutar do Mundial de Clubes, uma competição que todos gostam de disputar», disse.

Quanto ao torneio, mostrou-se esperançoso, antes dos jogos com Auckland City e Bayern Munique.

«É um torneio difícil, estamos obrigados a fazer bons jogos. Conseguimos empatar. Depois do resultado negativo, com um jogador a menos, foi bom conseguir o empate. Claro que queríamos vencer. Temos de rever o jogo e perceber por onde melhorar, onde errámos.»

«A carga de jogos é idêntica para todas as equipas, está calor e é pesado, mas devemo-nos superar e continuar a competir», concluiu.

O Bayern Munique lidera o Grupo C, com três pontos, dois de vantagem sobre esta dupla. Na sexta-feira, o Benfica mede forças com o Auckland City (4.º), às 17 horas de Portugal Continental, em Orlando (Florida).