A primeira paragem do troféu do Mundial de Clubes foi em Lisboa. O Benfica foi o primeiro dos 32 clubes a ter contacto com o troféu e Rui Costa garantiu que os encarnados não vão aos Estados Unidos apenas para «participar», mas com intenção de «chegar o mais longe possível».

«É um orgulho enorme para o Benfica poder estar presente no primeiro Campeonato do Mundo de Clubes. Lutámos para chegar a este objetivo e vamos estar presentes naquilo que é histórico, o primeiro Campeonato do Mundo de Clubes. Creio que seja digno para um clube da dimensão do Benfica e digno para um país como Portugal, que tem ao longo destes anos representado enormemente bem o futebol mundial», disse o presidente do Benfica, em declarações à BTV e aos meios da FIFA.

«O Benfica não entra em nenhuma competição sem ter grandes ambições. Sabemos das dificuldades que é estar presente numa prova desta dimensão, mas queremos seguir os pergaminhos do clube, representá-lo da melhor forma, dignificar o futebol português, dignificar o Benfica e apresentar-nos bem no Campeonato do Mundo com ambições altas. Não iremos lá, como eu disse no dia do sorteio, não iremos lá só participar no primeiro Campeonato do Mundo, mas sim para chegar o mais longe possível, fazer uma prova digna, com uma grande ambição de representar da melhor forma aquilo que é o nome do Benfica, que é assim que entra em todas as competições», vincou.

O Benfica está inserido no Grupo C, juntamente com Bayern Munique, Auckland City e Boca Juniors. A estreia é precisamente com os argentinos e Rui Costa entende que esse duelo será crucial nas contas dos encarnados.

«O primeiro jogo é o jogo da emoção. Será o primeiro jogo de todos os jogadores do Benfica e de todos os jogadores do Boca Juniors na primeira competição mundial de clubes. O Boca Juniors é outro clube histórico no mundo do futebol, com o qual até temos muitas relações em termos de intercâmbio de jogadores e já tivemos muitos jogadores aqui que vieram do Boca Juniors e vice-versa. Em termos de competição, será um jogo muito importante para ambas as equipas, porque o primeiro jogo é fundamental, porque são duas equipas que vão querer chegar à segunda fase da prova e porque muito vai passar por esse jogo. Não temos muito tempo depois desse jogo para pensar no apuramento. É aquele jogo que começa a ser o apuramento de cada uma das equipas e temos de entrar bem neste Mundial contra um Boca Juniors forte, histórico e eu acho que é um encontro histórico entre um clube europeu e um clube sul-americano com duas histórias muito grandes e que é um bom jogo para abrir o campeonato do mundo para nós e para eles», antecipou.

Já sobre a comunidade portuguesa nos EUA, o presidente do Benfica destacou a importância que já teve quando os encarnados fizeram jogos de pré-época em solo norte-americano.

«Para nós, é sempre um prazer enorme jogar nos Estados Unidos, uma vez que temos lá uma comunidade portuguesa muito grande. É uma forma de podermos estar, também, com os nossos adeptos que não estão cá [em Portugal], que estão longe daqui e que podem seguir a sua equipa de coração numa prova oficial desta vez. Até aqui foi sempre em tournées, em jogos particulares e desta vez é numa competição oficial num campeonato do mundo e, para nós, será muito interessante e muito importante podermos ter este convívio com os benfiquistas, com os portugueses que estarão nos Estados Unidos e que são muitos e que certamente farão a diferença a nosso favor», concluiu.

O Mundial de Clubes decorre entre 14 de junho e 13 de julho de 2025. O FC Porto é o outro representante português na prova.