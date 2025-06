João Rego em declarações aos jornalistas após a goleada do Benfica, por 6-0, diante do Auckland City, para o Grupo C do Mundial de Clubes:

(especial ter jogado no dia de aniversário?) «Claro que sim. Estava preparado para o jogo, independentemente de hoje ser o meu aniversário. Estava focado no jogo e acho que estive bem».

(elogios de Bruno Lage) «É sempre bom ouvir elogios do nosso treinador. Ouvi, consegui reter as informações e estava pronto para jogar».

(próxima temporada) «Eu e os outros jogadores tentamos ter o nosso protagonismo, trabalhamos todos os dias ao máximo para o conseguir».

(goleada ao Auckland City) «Estávamos focados na vitória. Sabíamos que a questão dos golos era importante e acabámos por marcar seis».

(mensagem de Bruno Lage no recomeço da partida) «Disse para termos mais calma e sermos mais eficazes. Deu resultado e acabámos por fazer muitos golos».