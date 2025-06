O Benfica divulgou a lista de 30 jogadores inscritos para o Mundial de Clubes.

A maior ausência é Tomás Araújo, ele que já não tinha viajado com a comitiva encarnada para a Florida. Recorde-se que o defesa mostrou várias limitações físicas na reta final da temporada.

Também Zeki Amdouni não integra as opções de Bruno Lage para a prova nos Estados Unidos, depois do anúncio do fim do empréstimo. O jovem médio Nuno Félix viajou com a equipa, mas foi riscado da lista final.

O Benfica vai contar, também, com vários jovens, como o guarda-redes Diogo Ferreira (no lugar de Samuel Soares, que está no Euro sub-21), os defesas Rui Silva, Gonçalo Oliveira, Joshua Wynder e Leandro Santos, os médios João Veloso, Rafael Luís e Diogo Prioste e o avançado Eduardo Fernandes.

O Benfica está inserido no Grupo C do Mundial, juntamente com os neozelandeses do Auckland City, os alemães do Bayern Munique e os argentinos Boca Juniors. O primeiro jogo das águias é diante do Boca, às 23h00 de 16 de junho.

A lista de convocados do Benfica para o Mundial de Clubes:

Guarda-redes: Trubin, Diogo Ferreira e André Gomes;

Defesas: Álvaro Carreras, António Silva, Dahl, Otamendi, Rui Silva, Gonçalo Oliveira, Joshua Wynder, Leandro Santos e Bajrami;

Médios: Aursnes, Kökcü, Barreiro, Florentino, João Veloso, Rafael Luís, João Rego, Renato Sanches e Diogo Prioste;

Avançados: Di María, Pavlidis, Aktürkoğlu, Belotti, Schjelderup, Prestianni, Bruma, Tiago Gouveia e Eduardo Fernandes.