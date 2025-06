Samuel Dahl, jogador do Benfica, em declarações aos jornalistas antes do Benfica-Bayern Munique:

«Vai ser um jogo difícil, duro. Mas a nossa mentalidade é sempre vencer. Vai ser um jogo difícil para a nossa sobrevivência, mas espero que acabe bem.»

[Espera voltar à posição de origem?]

«Espero que sim, é o que posso dizer. Se é numa defesa a três, a quatro ou a cinco, não me compete a mim. Posso jogar em todos esses sistemas e espero ter o máximo de minutos possível.»

[Voltaram a ver em vídeo o último jogo com o Bayern?]

«Não vi muito.»

[Qualidades do Bayern?]

«São muito bons com bola e acho que podemos explorar isso procurando manter a posse de bola e fazê-los correr. Também podemos ser bons com bola e explorar alguns contra-ataques.»

[Está a gostar deste Mundial de Clubes?]

«Claro. O grupo tem três bons jogos e temos agora um último. Viemos para cá com o treinador impaciente para sermos mais agressivos no campo e temos trabalhado nisso. Vimos no primeiro jogo com o Boca que isso era necessário.»

[É um jogador diferente do Carreras. O que é que pode dar mais à equipa do que ele?]

«É uma pergunta difícil. Ele é um jogador top e eu olho para ele quando ele está a jogar e eu não. Tento estar tão bem como ele quando jogo. Ele é um pouco mais rápido do que eu e um pouco mais alto, por isso é capaz de fazer mais coisas no espaço aéreo. Espero estar pelo menos tão bem como ele, mas tento sempre pôr em prática as minhas melhores qualidades.»