Bruno Lage aproveitou a conferência de imprensa de antevisão ao Benfica-Bayern para deixar várias mensagens fortes, ora dirigidas para dentro, ora para o exterior.

«Nós vamos jogar contra uma equipa muito boa, forte e que tem uma dinâmica muito interessante, especialmente nos corredores, com cruzamentos de toda a forma, por dentro e por fora, para sempre colocar a bola no segundo poste. Temos trabalhado muito isso, mas há coisas que eu não posso dar a equipa. Uma delas é a altura e a outra é a agressividade natural. Todos temos a consciência de que temos de ser mais agressivos. E eu tenho sido mais agressivo com os jogadores, porque temos de ser mais muito mais agressivos. Amanhã [terça-feira] é o primeiro teste para esse tipo de situações», referiu na antevisão ao jogo marcado para as 15h00 locais (20h00 em Portugal continental) no Bank of America Stadium, em Charlotte.

Lage aproveitou também para apontar para o futuro. «Na próxima época temos de ser muito mais agressivos quer dentro, quer fora do campo. Há coisas que têm de ser melhoradas e há coisas que têm de ser mudadas radicalmente. Essa agressividade tem de ser um ponto assente e temos trabalhado muito isso com os jogadores. Alguns não têm essa agressividade, mas têm de a pôr cá fora através da forma de treinar. Não pode voltar a acontecer um jogador ganhar uma bola perto da área dele e levá-la até à nossa área», avisou, para depois rematar o tema com uma mensagem ainda mais forte.

«Para essa agressividade surgir, se tivermos de dar em treino uma ou outra patada entre nós ou de haver uma ou outra zanga, que assim seja para depois sermos agressivos. Quem nos pisar, não vai ficar a rir nem a cantar.»

Mais à frente, Bruno Lage foi questionado sobre se ele se referia a alguém em concreto quando falou em «pisar o Benfica», mas o técnico das águias limitou-se a repetir o que já tinha dito. «Temos de ser mais agressivos dentro e fora do campo. Temos de mostrar mais essa agressividade e vamos mostrá-la», prometeu.