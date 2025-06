O Benfica goleou esta quarta-feira os Tampa Bay Roadies por 7-0 naquele que foi o primeiro jogo de preparação nos Estados Unidos tendo em vista a participação no Mundial de Clubes.

Num encontro dividido em três partes de 35 minutos, apenas os primeiros 15 foram abertos à comunicação social.

Bruno Lage fez alinhar um onze com muitas mudanças, e terminou a partida com nove alterações feitas ao longo do jogo. Diogo Ferreira, Leandro Santos, Prestianni, Rui Silva, João Veloso, Rafael Luís, João Rego, Diogo Prioste e Eduardo Fernandes também somaram minutos.

Di María com um bis esteve em destaque no duelo frente à formação norte-americana. Belotti, Joshua Wynder, Rafael Luís, Prestianni e João Rego faturaram os restantes golos da partida.

De recordar, o Benfica está no Grupo C, juntamente com Bayern Munique, Aucland City [Nova Zelândia] e ainda o Boca Juniors. É com os argentinos que as águias vão estrear-se na competição na próxima segunda-feira às 23h [hora de Lisboa], uma partida que terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.

Veja aqui os primeiros 15 minutos do duelo entre o Benfica e os Tampa Bay Rowdies: