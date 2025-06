A 24 horas do primeiro jogo do Benfica no Mundial de Clubes, frente ao Boca Juniors, os adeptos encarnados começaram a reunir-se em Miami e depararam-se, em plena rua, com Petar Musa.

Com um sorriso na rua, o ex-Benfica passou pelos apoiantes dos encarnados e foi muito aplaudido.

No Benfica entre 2022 e 2024, o avançado croata fez um total de 66 jogos, 17 golos e duas assistências. Atualmente representa o Dallas FC, dos Estados Unidos da América.

Ora veja o momento: