Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após a vitória sobre o Bayern Munique por 1-0 no encerramento da fase de grupos do Mundial de Clubes:

[Disse na zona de entrevistas rápidas que as pessoas deviam acreditar mais em si, no trabalho do presidente, dos diretores do futebol e dos jogadores. Quem é que não dá esse valor?]

«É só olhar para aquilo que foram as nossas últimas conferências e flashes. À partida ninguém acreditava que vencêssemos o Bayern Munique. Estivemos aqui quatro vezes antes e depois dos jogos e a conversa era: “É uma final contra o Boca e temos de marcar o maior número de golos.” A seguir tínhamos de marcar o maior número de golos contra o Auckland e, curiosamente, nunca se falou da possibilidade de vencermos o Bayern Munique. E vencemos.

Sabemos o que é a grandeza do Benfica e que quando vencemos somos os melhores e está tudo bem. Mas quando perdemos não está tudo mal e nem somos os piores. Tem de haver um equilíbrio na análise.

Já tenho alguma experiência disto, tenho 49 anos e é a segunda vez que treino o Benfica, mas vou abrir-vos o coração: para alguns jogadores não é fácil. Por vezes marcam dois golos e têm de marcar três, quando marcam um têm de marcar dois e quando as coisas não correr bem, o A o B ou o C são apontados. Somos um grupo e o que se passou no último jogo reflete o nosso espírito: resolvemos as nossas questões em família e partimos para este jogo.

Tudo o que pedi aos jogadores eles fizeram na plenitude, inclusive sermos mais agressivos. E eles foram. Fomos uma equipa com essa agressividade necessária para vencer o jogo. Mérito dos jogadores, que foram fantásticos em implementar a nossa estratégia para este jogo.»

[Disse que ninguém acreditava que o Benfica pudesse vencer o Bayern. Acha que agora faz os adeptos acreditarem que o Benfica poderá vencer o Mundial de Clubes?]

«O Benfica é isso [risos]. Nós saímos da depressão para a euforia. Temos de dar um passo de cada vez. Passos seguros e sólidos. O que temos de fazer agora é recuperar os jogadores, que foram fantásticos neste calor que se fez sentir e que se tem feito sentir também nas horas do treino.»