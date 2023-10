O Benfica assinalou nesta quarta-feira o 20.º aniversário do novo Estádio da Luz, numa cerimónia reservada, que teve como ponto alto a apresentação do «Mural dos Campeões», uma tela gigante em que estão retratados os 20 melhores jogadores encarnados a pisar o relvado do recinto.

O leque de atletas foi determinado por votação dos adeptos do clube.

Oblak, Ederson, André Almeida, Nélson Semedo, Luisão, Garay, Rúben Dias, Otamendi, Grimaldo, Rui Costa, Aimar, Simão Sabrosa, Di María, Salvio, Gaitán, Rafa e Nuno Gomes, Cardozo, Jonas e João Félix foram os jogadores escolhidos.

Dez dos atletas representados compareceram na cerimónia de apresentação do mural. Para além de Rui Costa, atual presidente do Benfica, e de Otamendi e Rafa - jogadores do plantel às ordens de Roger Schmidt, o evento contou com as presenças de André Almeida, Luisão, Simão Sabrosa, Gaitán, Nuno Gomes, Cardozo e Jonas.

«Os cinco anos que vivi aqui foram os mais felizes da minha carreira, tanto dentro de campo, como fora. Quando surgiu o convite para cá estar, foi uma surpresa muito boa. Agradeço a todos os que votaram e por poder fazer parte destes 20 grandes atletas. É muita felicidade. Acompanho sempre o Benfica, mas, quando venho cá, dá mais saudades. Pude estar presente no jogo de ontem [terça-feira]. Depois de parar, não tinha assistido a um jogo e dá mais saudade do ambiente do Estádio da Luz, que é incrível e único», disse Jonas.

Nuno Gomes mostrou-se nostálgico: «Significa que o tempo passa a voar e que já estou a ir para velho. Parece que foi ontem. São 20 anos de boas memórias, pois as más fazemos um esforço para esquecer mais rápido. Ficam muito boas memórias de um estádio grandioso, que, para os benfiquistas, significa muito.»

«Tenho muitas memórias. Passei muitas coisas aqui no Estádio da Luz, fiz muitos golos importantes. Esta recordação é um orgulho para mim e para a minha família. Agradeço aos adeptos por todo o carinho. Isto demonstra que fiz bem o meu trabalho», salientou, por seu turno, Óscar Cardozo.

Por fim, André Almeida mostrou-se orgulhoso por estar representado no Mural dos Campeões: «Recordo a minha passagem com muito orgulho e com sensações bonitas. Foram anos fabulosos e incríveis, vividos neste estádio e fora dele, com os nossos adeptos. Sinto-me um privilegiado e muito orgulhoso por este reconhecimento.»