Petar Musa esteve uma época e meia no Benfica. Nesse período, entre o verão de 2022 e janeiro de 2024, o avançado croata foi tendencialmente suplente utilizado até sair para o Dallas FC, da Liga profissional norte-americana (MLS).

«Não estava descontente no Benfica. Apenas procurava um clube onde pudesse jogar mais. Falei com o treinador e com o proprietário do Dallas, que me explicaram todo o seu projeto e me deixaram muito impressionado. Individualmente, tive um ano muito bom. Mostrei a todos os que duvidaram da minha saída do Benfica para a MLS que foi uma decisão acertada. Não me arrependo nem um bocadinho», afirmou numa entrevista ao site norte-americano RG.

Na primeira época na Luz, Musa viveu na sombra de Gonçalo Ramos, mas foi aproveitando os minutos que foi tendo e contribuindo com golos. «Não foi uma situação fácil, porque o Gonçalo Ramos estava a fazer uma época fantástica e a marcar muitos golos. O Roger Schmidt decidiu pô-lo a jogar em vez de a mim e eu só tinha de continuar a trabalhar para tentar convencê-lo a pôr-me no onze inicial. Não estava a jogar regularmente, mas estava a trabalhar muito e a ser paciente. E sempre que entrava no jogo marcava. Isso deixa-me muito feliz. Estava sempre à espera da minha oportunidade e no final da época vencemos o título, o que foi o mais importante», recordou.

Petar Musa fez 66 jogos oficiais pelo Benfica e marcou 17 golos. No Dallas FC leva os mesmos 17, mas em 34 aparições.