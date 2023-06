Petar Musa chegou há um ano ao Benfica, proveniente do Boavista, e apesar de ter sido poucas vezes titular, foi uma peça importante na equipa de Roger Schmidt.

Agora concentrado com a seleção croata, o avançado de 25 anos deu uma entrevista ao Sportske na qual garantiu que quer ficar no Benfica e assume o desejo de ganhar outra relevância no plantel das águias.

«Vou ficar no Benfica, claro. Na verdade, gostava de ficar. É um grande clube, na minha primeira época ganhámos o campeonato, quatro anos depois. Fomos bem-sucedidos. No ano passado, chegou um treinador novo, muitos jogadores novos e a equipa foi construída de maneira diferente. Concretizámos os objetivos do clube, só temos uma pequena mágoa pela Liga dos Campeões. Mostrámos que tipo de equipa somos», disse.

«Se espero ser mais vezes titular? Espero sinceramente que assim seja. A pré-época começa a 5 de julho e desde o primeiro dia que o treinador exige concentração máxima de cada jogador. Todos começamos do zero, durante a época a equipa fica mais definida. Acredito mesmo que esta temporada será ainda melhor, com mais tempo de jogo. Cabe-me trabalhar, estou num bom clube, não preciso de ter medo. Evoluí como jogador, jogamos um futebol exigente e participamos em quatro competições», continuou.

Musa elogiou Gonçalo Ramos, concorrente no ataque: «O ano passado eu sabia que não ia ser o avançado titular. Quando há boa concorrência, significa que também tenho de melhorar. O Gonçalo jogou muito bem, fez muitos golos, 19 no campeonato. Dá tudo pela equipa, desejo-lhe tudo de bom. Somos amigos, temos uma competição saudável, ele é ótimo como jogador e como pessoa.»

Musa defendeu depois que o Benfica podia ter chegado mais longe na Liga dos Campeões e recordou o momento em que teve de assinar pelos encarnados.

«Sentimos e vimos que podíamos ter ido mais longe. Tivemos um grupo muito difícil, mas ficámos em primeiros e fomos a melhor equipa. O Inter de Milão é uma equipa muito experiente, jogou melhor no primeiro jogo e também tiveram sorte. Não vale a pena procurarmos culpados agora, fizemos um bom trabalho na Europa. Mas sim, podíamos ter chegado à final.»

«O meu caminho foi difícil, passo a passo. Joguei bem no Boavista durante toda a época [passada] e tive propostas, mas quando o Benfica me quis, não hesitei. (...) Quando percebi o plano e a ambição do clube, não tive motivos para hesitar», prosseguiu.

Musa revelou ainda ter tido dois jogadores referência: Mandzukic e Ibrahimovic.

«O Mario Mandzujik era o meu favorito na Croácia. Se falar de um ídolo, e não diria que seja propenso a esse tipo de coisas, o Ibrahimovic era o meu número um.»

Refira-se, por fim, que o avançado do Benfica está ao serviço da seleção da Croácia que vai disputar a Liga das Nações.