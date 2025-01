Inaugurado a 26 de julho de 2013 , o Museu do Cosme Damião atingiu esta terça-feira mais um marco na sua história, completando um milhão de visitas.

O museu Cosme Damião foi concretizado durante a presidência de Luís Filipe Vieira e procura dar a conhecer a história do Sport Lisboa e Benfica pelo nome do fundador.

«Uma viagem ao Coração Benfiquista com uma estrutura ímpar com os troféus de todas as nossas Modalidades», revela o clube no site oficial.

O museu também já foi palco de eventos importantes como a apresentação de treinadores: por exemplo Rui Vitória, a 15 de junho de 2015, e mais recentemente Roger Schmidt, a 24 de maio de 2022.

Até ao momento, a época de 2023/2024 registou o recorde de visitas, com 160 mil visitantes.