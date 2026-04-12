O Benfica apresenta-se diante do Nacional com três alterações no onze, comparativamente com a equipa que José Mourinho fez alinhar de início no empate com o Casa Pia em Rio Maior.

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Alexander Bah, Enzo Barrenechea e Dodi Lukebakio vão para o banco, sendo rendidos por Amar Dedic (regresso de castigo), Leandro Barreiro (recuperado de lesão) e Gianluca Prestianni.

Na ficha de jogo para a partida deste domingo, a contar para a jornada 29 da Liga, destaque para a inclusão de Gonçalo Moreira, jovem da formação do Benfica que volta a ser opção cerca de meio ano depois de ter sido suplente não utilizado num Benfica-Gil Vicente.

BENFICA: Trubin; Dedic, António Silva, Otamendi e Dahl; Richard Ríos e Barreiro; Prestianni, Rafa e Schjelderup; Pavlidis.

NACIONAL: Kaique; Alan Duarte, Léo Santos, Zé Vítor e José Gomes; Labidi, Matheus Dias e Liziero; Daniel Junior, Jesús Ramírez e Witi.